الداخلية المصرية تضبط شبكة تروج للبيتكوين في الدقهلية

جاء إعلان وزارة الداخلية في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت الوزارة إنها وجهت ضربة أمنيه ناجحة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من توقيف شبكة تروج لعملة البيتكوين في الدقهلية.

وفي التفاصيل ذكر البيان، أن أحد الأشخاص بالدقهلية، أنشأ شركة غير مشروعة لتعدين هذه العملات.

#وزارة_الداخلية ضربة أمنيه ناجحة تمكنت الادارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط شبكة بالدقهلية للترويج للعملات الرقمية البيتكوينhttps://t.co/2X1IvFWqxe — وزارة الداخلية (@moiegy) August 24, 2021

​وبين بيان وزارة الداخلية أن المتهم يستخدم حسابات وإجراءات للوصول إلى العملات وهو ما يمثل خطورة على الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه استخدمها دون الرجوع إلى البنك المركزي.

ومن خلال التنسيق بين قطاعي الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن الدقهلية، جرى ضبط 3 منصات لتعدين عملات "البيتكوين".

وأوضح البيان أن القانون المصري يجرم تداول البيتكوين لأضرارها على الاقتصاد، جراء تداولها دون سيطرة البنك المركزي.