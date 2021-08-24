نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح يثمن جهود روسيا في رفع العقوبات عنه

ثمن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس الراحل، اليوم الثلاثاء، جهود روسيا في رفع العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ 2015.

القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة ألقاها أحمد علي عبد الله صالح، بمناسبة الذكرى الـ39 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام "أكبر الأحزاب في اليمن" نشرتها وكالة "خبر" التابعة له.

وقال القيادي في كلمته: "أجدها مناسبة لأعبر عن بالغ الشكر والتقدير لتلك الجهود المقدرة التي بذلها بعض الأشقاء والأصدقاء، وفي مقدمتهم جمهورية روسيا الاتحادية من أجل رفع العقوبات التعسفية والظالمة المفروضة علينا منذ حوالي سبع سنوات ودون أي مبرر منطقي، والتي وصلت إلى قناعة راسخة بأن لا جدوى من الاستمرار في فرضها".

وأضاف: "فرضت العقوبات لأسباب كيدية وتعسفية ولأهداف غير معلومة أو مبررة من قبل بعض القوى التي ظلت تضع العراقيل في سبيل رفعها، وهو أمر مستغرب ومحير لنا ولأبناء شعبنا اليمني الذين لا يجدون مبرراً مقنعاً لهذا الموقف المتعنت الذي لا يخدم الجهود المبذولة من أجل الأمن والاستقرار والسلام في اليمن".

وأكد ضرورة العمل دوما من أجل تشجيع كل الأطراف على السلام، وانطلاقا من قناعته أن لا سبيل لتجاوز ما يجري في اليمن غير طريق السلام، بحسب قوله.

ودعا السياسي اليمني، القوى المعرقلة رفع العقوبات عنه إلى "إعادة النظر في موقفها هذا، وأن يكون موقفا أكثر تفهماً ومنصفا لخدمة الاستقرار والسلام في اليمن".

يفرض مجلس الأمن الدولي منذ أبريل/ نيسان 2015، بموجب القرار 2216 عقوبات على نجل الرئيس الراحل أحمد علي عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتمثل العقوبات في تجميد الأرصدة والحرمان من السفر إلى الخارج.

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