أمير قطر يبحث مع ميركل الوضع في أفغانستان

تلقى تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية.

© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY أمير قطر وبايدن يشددان على ضرورة التوصل لحل سياسي شامل في أفغانستان ، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المستشارة الألمانية أعربت عن شكرها لأمير قطر، وتقديرها لدور الدوحة في أفغانستان، مؤكدة أن الجانبين بحثا في الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع على الساحتين، الإقليمية والدولية.

ومثل الوضع في أفغانستان قمة مباحثات تميم بن حمد وأنغيلا ميركل، حيث أكدا على ضرورة مواصلة الحوار بهدف إنجاح التسوية السياسية الشاملة التي تحقق كافة تطلعات الشعب الأفغاني.

وناقش الاتصال الهاتفي بين ميركل وتميم بن حمد، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

في 15 أغسطس/ آب 2021، انهارت الحكومة الأفغانية، التي كانت تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان وسيطرت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على الحكم، وانتهت مهمة القوات الدولية، التي واصلت سحب قواتها ورعاياها من البلاد.

ودافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قراره سحب القوات العسكرية من أفغانستان، مؤكدا أنه اتخذ القرار الصحيح لإنهاء حرب كان يجب إنهاؤها منذ وقت طويل.

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