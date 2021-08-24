السعودية تزف بشرى سارة بشأن المقيمين من الدول المعلق القدوم منها

زفَّت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، بشرى سارة بشأن المقيمين القادمين من دول سبق تعليق قدومهم منها مباشرة إلى المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله، أنه تقرر السماح بدخول المقيمين القادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، شريطة استكمالهم تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة، قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة.

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مصدر مسؤول بـ #وزارة_الداخلية: السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي لقاح #كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.https://t.co/SK4cJL1JdV #واس_عام pic.twitter.com/pczf6kBObO — واس العام (@SPAregions) August 24, 2021

وأشار المصدر المسؤول بالداخلية السعودية إلى أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات الصلة.

ومن المفترض شمول ذلك القادمين من دول أخرى، إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يوما السابقة لطلب دخول السعودية.

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