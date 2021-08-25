تركي آل الشيخ يكشف عن حدث مهم بشأن بعض النجوم الخليجيين في "موسم الرياض"

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن "حدث مهم بشأن بعض النجوم في الخليج، خلال موسم الرياض المقبل".

وأعلن آل الشيخ، من خلال تعليقه على تغريدة للفنان الكويتي نبيل شعيل، الذي أشاد بالجهود المبذولة لإظهار موسم الرياض، بشكل يبهر العالم، عن تدشين تمثال للفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا، على أن يتم عرضه للجمهور في موسم الرياض المقرر انطلاقه قريبا.

وقال آل الشيخ، في تعليقه: "‏‎تنورونا أبو شعيل.. وبستغل كلامك هذا وأوري أهلي في الكويت لمحة للي نسويه تقدير للغالين".

وكان نبيل شعيل قد أعاد نشر مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "تويتر"، استعرض بعضا من تفاصيل ما جرى تحضيره في منطقة البوليفارد في العاصمة الرياض.

تنورونا ابو شعيل ... وباستغل كلامك هذا واوري اهلي في الكويت لمحه للي نسويه تقدير للغالين 🇰🇼❤️🇸🇦 pic.twitter.com/42qEHuUtfT — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 23, 2021

​واستعرض تركي آل الشيخ، أخيرا، تفاصيل بوليفارد الرياض، والذي سيكون وجهة من أصل 14 وجهة مختلفة في أنحاء العاصمة التي تُنظم عليها فعاليات موسم الرياض 2.

وكانت انطلاقة "موسم الرياض" للمرة الأولى في عام 2019، إذ تمت إقامته في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.

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