الأرصاد المصرية تعلن طقس الأيام المقبلة...موجة حارة ابتداء من الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، ارتفاع درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر "فيسبوك"، يسود غدًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

وأضافت أنه "من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا من يوم الجمعة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، متوقعة رتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد بقيم تتراوح بين 5:3 درجات.

وكانت الهيئة أعلنت أن طقس اليوم الأربعاء سيكون مائلا للحرارة، على أن تسجل درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة مئوية. وقالت الهيئة في بيان لها، إن "البلاد ستشهد، الأربعاء، طقسًا مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري".

وأضافت أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوبي البلاد نهارًا، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يكون الطقس في الليل معتدلا على جميع الأنحاء، محذرة من تكوّن شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

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