السعودية تعلن قيمة ثروتها المعدنية... رقم هائل

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، في السعودية، خالد بن صالح المديفر، إن القيمة المبدئية لمخزون الثروة المعدنية تحت الأرض في المملكة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.

وأوضح، في تصريحات صحفية، نقلتها صحيفة "المدينة" السعودية، إنه "تم إعداد دراسات تفصيلية لتحديد الموارد المتوفرة من الثروة المعدنية في المملكة، والتي قدرت مخزونها، في معلومات مبدئية، بنحو 1.3 تريليون دولار".

وأشار المديفر إلى "تنوع الثروة الكبير جداً في أراضي المملكة، بين معادن النحاس، والذهب، والفوسفات، والزنك والنيكل، ومعادن أخرى نادرة".

ولفت إلى أن "حجم الاستثمارات في قطاع التعدين بالسعودية يتراوح ما بين 170 و180 مليار ريال (حوالي 48 مليار دولار)".

وتوقع المسؤول السعودي أن تتضاعف الاستثمارات مرة ونصف المرة حتى 2030، مما يؤدي إلى زيادة عدد الوظائف لتصل إلى 220 ألف وظيفة في هذا القطاع.

وكشف المديفر عن تتطلع المملكة لأن تصبح واحدة من أكبر 3 موردين للفوسفات في العالم، فضلاً عن تنمية صناعات البوكسيت والنحاس والذهب بما لها من قيمة اقتصادية بالغة.

وكان المديفر قال في تصريحات، العام الماضي، إن حجم الثروة المعدنية في السعودية يقدر بـ5 تريليونات ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال)، كاشفا عن أن حجم الاستثمارات الحالية لا يمثل سوى 3% إلى 5% من حجم الثروة المعدنية.