الجزائر... ارتفاع عدد المتهمين في قضية قتل الشاب جمال بن إسماعيل إلى 39 شخصا

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات القضائية في البلاد أمرت باعتقال 11 شخصا جديدا مشتبها فيهم بقتل الشاب جمال بن إسماعيل.

وبحسب موقع "النهار" الجزائري، أمرت محكمة سيدي امحمد في العاصمة، اليوم الأربعاء، بإيداع 11 شخصا آخر مشتبه فيهم بقتل جمال بن إسماعيل، رهن الحبس المؤقت.

وبذلك يكون عدد المتهمين الذين صدر في حقهم أمر الإيداع 39 متهما من بينهم 3 نساء كن حاضرات أثناء تنفيذ الجريمة.

وقضية الشاب جمال، أثارت غضبا واسعا في البلاد، حيث قدم الشاب من ولاية ثانية لتقديم يد العون لأهالي منطقة ناث إيراثن (ولاية تيزي وزو) بعد اندلاع الحرائق فيها، إلا أن عددا من الأشخاص أشاعوا خبرا بأن الشاب هو من يشعل الحرائق، وحاول الشاب الاحتماء بالشرطة، إلا أن مجموعة من الأشخاص تمكنوا منه، وطعنه أحدهم ثم أشعلوا النار في جثته ونكلوا بها في مشهد مصور يثير الفزع.

ويحقق مع المتهمين في قضية قتل الشاب جمال بن إسماعيل وحرق جثته والتنكيل بها، ووجهت لهم تهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة والاعتداء على عناصر الأمن، وبث الرعب بأوساط السكان، والانتماء إلى منظمات إرهابية.