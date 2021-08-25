عمليات نوعية... القوات العراقية تقتل قياديين وتطيح بـ14 عنصرا من "داعش"

نفذت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، عمليات نوعية أسفرت عن مقتل قياديين اثنين واعتقال 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي "المحظور عالميا" في حزام العاصمة وعدة محافظات في البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته "سبوتنيك"، اليوم، أن تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز، واجبات نوعية في محافظات عدة قتل فيها عنصران وألقي القبض على 7 آخرين من بقايا عصابات "داعـش الإرهابية".

وأضافت الخلية: "نفذت طائرات القوة الجوية العراقية البطلة ضربة جوية بمعلومات استخبارية من جهاز مكافحة الإرهاب، أسفرت عن قتل عنصرين إرهابيين يشغلان مناصب قيادية في عصابات "داعـش" الإرهابية بالقرب من بحيرة نارين - محافظة ديالى شرقي البلاد".

وأكدت: "باشر رجال جهاز مكافحة الإرهاب بعمليات إلقاء القبض على بقايا "داعـش"، حيث ابتدأت الواجبات في العاصمة بعد الإطاحة بـ4 إرهابيين في مناطق حزام بغداد " الطارمية - ابو غريب - حي الفرات - الرضوانية".

وتابعت الخلية أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت واجبات متفرقة في محافظات (الأنبار، نينوى، كركوك) غربي وشمال البلاد، أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين.

واختتمت خلية الإعلام الأمني العراقي أن أمن العراق وشعبه هي المسؤولية الحتمية التي تقع على عاتق الأجهزة الأمنية ومن ضمنهم جهاز مكافحة الإرهاب.

بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة ، وبإشراف مُباشر من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب

نفذت تشكيلات الجهاز البطلة، واجبات نوعية في مُحافظات عدة قُتل فيها ( عُنصرين ) وإلقي القبض على (٧ )آخرين من بقايا عصابات داعـش الإرهابية .

وبمعلومات استخبارية من جهاز مُكافحة الإرهاب... pic.twitter.com/g4vswbo6JW — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) August 25, 2021

وتمكنت أجهزة الاستخبارات، في 15 أغسطس/آب الجاري، في عملية نوعية، من إلقاء القبض على 7 إرهابيين من العناصر القيادية الخطرة في تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمالي البلاد.

يذكر أن العراق كان قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".