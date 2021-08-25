الخارجية الإيرانية: اغتيال قاسم سليماني مصاب جلل على قلوب الجميع

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الأربعاء، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة على الدوام لبناء عالم بلا عنف.

© REUTERS / Vasily Fedosenko إيران: اغتيال قاسم سليماني إرهاب دولة مساء اليوم الأربعاء، أن تصريح خطيب زادة جاء عبر رسالة بعثها عبر الفيديو إلى ملتقى "أسوة الصبر" الذي عقد في دورته السادسة، اليوم، في مدينة سنندج (بمحافظة كردستان – غرب)، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب (21 أغسطس /آب من كل عام).

وأكد خطيب زادة على أن بلاده مصممة على الدوام لبناء عالم بلا عنف، وهي رؤية مستديمة في البلاد، ولا تقتصر على إحياء ذكرى اليوم العالمي لضحايا الاغتيال فحسب.

وشدد خطيب زادة على أن بلاده سخرت كل طاقاتها للوقوف بجانب ضحايا الإرهاب وذويهم كافة، مضيفا أن فقدان "القائد العظيم" الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني السابق، بمثابة مصاب جلل على قلوب الجميع، كما أنه أبرز القادة والجنرالات الإيرانيين المضحين في مكافحة الإرهاب، الذي تمكن بدوره من القضاء على "الدواعش"، فيما اغتيل على يد أكبر مصدر للإرهاب في العالم، ممثلة في أمريكا ـ على حد قول خطيب زادة.

وأشارت الوكالة إلى أنه بالتزامن مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، والذي يقام في 21 أغسطس من كل عام، تستضيف إحدى المحافظات الإيرانية ملتقى وطنيا بعنوان "أسوة الصبر"، بهدف "إحياء ذكرى شهداء الاغتيالات داخل البلاد"، وعقد اجتماع العام الجاري في مدينة سنندج، التابعة لمحافظة كردستان.

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