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    القبة الحديدية تتلقى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021

    إعلام: الجيش الأمريكي يوجه ضربة قاضية إلى إسرائيل

    © REUTERS / JACK GUEZ
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    ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي قرر عدم شراء المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية".

    وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست، مساء اليوم الأربعاء، أن القرار الأمريكي الخاص برفض شراء منظومة "القبة الحديدية" يأتي بعدما أجرى الجيش الأمريكي اختبارات حاسمة للنظام الإسرائيلي الذي طورته شركة "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال حفل تأبين للجنود الذين سقطوا في حرب 2014 مع غزة ، في قاعة إحياء ذكرى المقبرة العسكرية في جبل هرتسل في القدس ، 20 يونيو 2021
    © REUTERS / POOL
    رئيس وزراء إسرائيل: عدم قدرة الدولة على شراء صواريخ للقبة الحديدية أمر خطير

    وقامت الصناعات الدفاعية الأمريكية بإجراء اختبارات مقارنة بين النظامين الأمريكي والإسرائيلي، والأول يدور حول منظومة "Dynetics"، المملوكة لشركة "Leidos" الأمريكية، وذلك خلال الشهر الماضي في نيو مكسيكو، واختارت الإدارة الأمريكية المنتج المحلي.

    وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن نظام Dynetics المسمى Enduring Shield، يوفر إمكانية اكتشاف الصواريخ بزاوية 360 درجة، كما يمكنه إطلاق النار على تهديدات متعددة في وقت واحد، فضلا عن أن النظام الأمريكي سهل الاستخدام ويمكن دمجه مع نظام قيادة الدفاع الجوي والصاروخي للجيش الأمريكي، بشكل كامل.

    ونقلت الصحيفة عن وزارة الأمن الإسرائيلية وشركة "رافائيل" للصناعات الدفاعية أنهما لن يعلقا على الخطوة الأمريكية، ولكن في حال تأكيدها، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة كبيرة للحكومة الإسرائيلية، والصناعة العسكرية الإسرائيلية.

    ويبلغ متوسط سعر جهاز "القبة الحديدية" حوالي 27 مليون شيكل حوالي 7.12 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، التي تصنع رادارات القبة الحديدية، قد بلغت مبيعات قياسية بقيمة 4.2 مليار دولار، في العام الماضي، أي حوالي 3.58 مليار يورو.

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    انظر أيضا:

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