توقيع برتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري

أعلنت السعودية وقطر، اليوم الأربعاء 25 أغسطس/آب، توقيعهما بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الدولة السعودي ووزير الخارجية السعودي بالنيابة، مساعد بن محمد العيبان، التقى بوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مدينة نيوم.

ووقع الجانبان خلال اللقاء محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

​وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى، الشهر الماضي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، وعقد الطرفان جلسة مباحثات تبادلا فيها التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وجاءت زيارة أمير قطر للمملكة، بعد مرور أسبوعين على تلقيه دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتعتبر الزيارة الثانية، بعد حضوره قمة "العلا" مع قادة مجلس التعاون الخليجي الـ41.

عقدت قمة "العلا" في المملكة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت على المصالحة الخليجية التاريخية مع قطر، بعد قطيعة معها استمرت سنوات.