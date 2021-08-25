السعودية تصنع أول رقائق ذكية محلية تستخدم في المجال العسكري

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن الوزير عبدالله عامر السواحه، أن بلاده نجحت في إنتاج وتصنيع أول رقائق ذكية محلية وبأيد وعقول سعودية، وهي رقائق تستخدم في تطبيقات تجارية ومدنية وعسكرية وتجارية أيضا.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: بدعم وتوجيه سمو سيدي #ولي_العهد، تم صنع أول رقائق ذكية سعودية.#أضخم_إطلاق_تقني_في_السعودية#LaunchKSA#واس_عام pic.twitter.com/WlODrGbIPr— واس العام (@SPAregions) August 25, 2021
وشدد عبدالله عامر السواحه على أن عملية التصنيع المحلية جاءت عبر توجيهات ودعم من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وأفاد وزير الاتصالات السعودي بأن الرقائق الذكية المحلية لديها قوة معالجية أكثر من 60 ألف ضعف ما رأيناه في رحلة الإنسان للقمر، كما تستخدم في الهواتف الذكية، إضافة إلى استخدامها من قبل شركات كبرى.
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