إعلام: وزير الخارجية الجزائري ينفى استقبال الغنوشي أو دعم أي طرف تونسي

كشفت صحفية جزائرية، اليوم الأربعاء، أن وزير خارجية بلادها رمضان لعمامرة أبلغها أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لم يطلب زيارة الجزائر.

وقالت الصحفية حدة حزام، لإذاعة "شمس أف أم" التونسية (خاصة) إنها تحدثت شخصيا مع الوزير لعمامرة بشأن الشائعات الإعلامية التي زعمت توجه الغنوشي بطلب للجزائر من أجل استقباله.

وأكدت حدة حزام أن وزير الخارجية الجزائري نفى ذلك تماما وقال إنه هذا الأمر غير ممكن، وأن الجزائر لن تستقبل أي سياسي تونسي في الظرف الراهن.

ونقلت عن الوزير أن الجزائر لا تدعم أي طرف في تونس، وإنما "تدعم الجانب الأمني لوجود تهديدات أمنية من الجانب الليبي".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد زار مؤخرا تونس محملا برسالة لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأعرب سعيّد عن حرصه الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجارة الجزائر، فيما خصّ الملفات الثنائية والإقليمية تعزيزا للأمن والاستقرار وللتصدّي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة.