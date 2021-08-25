وزير الخارجية الإيراني الجديد يتلقى أول اتصال خارجي من وزير دولة خيجية

تلقى حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، أول تهنئة خارجية له، وكانت من قبل نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح.

© Sputnik ظريف يوجه رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني الجديد أمير عبد اللهيان ، مساء اليوم الأربعاء، بأن عبد اللهيان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، والذي هنأه على منصبه الجديد، داعيا إياه إلى توطيد العلاقات الإيرانية الكويتية.

ودعا وزير الخارجية الكويتي، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع عبداللهيان، إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا عن تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي، ناقلا تحيات أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لكبار المسؤولين الإيرانيين.

ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره لنظيره الكويتي، مؤكدا على سياسة حسن الجوار وعدم وضع بلاده أي قيود بشأن زيادة التعاون مع جيرانها في منطقة الخليج، مشددا على أن إيران تولي أهمية خاصة لتعميق العلاقات مع الكويت.

ويشار إلى أن حسين أمير عبداللهيان، سبق وتولى مسؤولية المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، وقبلها عمل مساعدا لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، وقد حصل على ثقة مجلس الشورى في بلاده، بـ270 صوتا مؤيدا و10 أصوات معارضة و6 أصوات ممتنعة من مجموع 286 صوتا.

ولد حسين امير عبداللهيان في عام 1964 بمدينة دامغان، بمحافظة سمنان (شرق طهران)، وحصل على شهادة بكالوريوس بالعلاقات الدبلوماسية من كلية وزارة الخارجية الإيرانية، في العام 1991، وحاصل على درجة الدكتوراه، فيما يجيد اللغتين، العربية والإنجليزية.

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