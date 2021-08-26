دوي صافرات إنذار وهرع آلاف المستوطنين للملاجئ في غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، ظهر اليوم الخميس، بأنه هرع آلاف المستوطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ بسبب دوي صافرات الإنذار.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، ظهر اليوم الخميس، أن آلاف المستوطنين في جنوب إسرائيل هرعوا إلى الملاجئ والمخابئ بسبب دوي صافرات الإنذار، وهو الدوي التي تبين لاحقا أنه بسبب خلل تقني.

אזעקות נשמעו גם באזור השפלה, הנסיבות בבדיקה @Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) August 26, 2021

وأوضحت الصحيفة أنه تم إطلاق صافرات إنذار كاذبة في كل من بلدات أسدود وعسقلان وكريات ملاخي وكريات جات ويبنا وكل بلدات غلاف غزة، في وقت اكد الجيش الإسرائيلي أنه إنذار كاذب، وجاري التحقيق.

האזעקות בדרום ובשפלה - בעקבות תקלה טכנית במערכותhttps://t.co/FzZt2fewbF — ynet עדכוני (@ynetalerts) August 26, 2021

ومن جانبها، أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه نتيجة لعطل فني في نظام الإنذار المبكر، دوت صافرات الإنذار في كل مناطق غلاف غزة، وهي المنطقة المحيطة بقطاع غزة، حيث هرع الآلاف من المستوطنين إلى الملاجئ والغرف المحصنة في بلدات الجنوب.

דובר צה"ל: לפני זמן קצר הופעלו אזעקות במרחב השפלה ובדרום הארץ, ככל הנרא...https://t.co/m82n59euL3 pic.twitter.com/Dmn9e5RCG7 — MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) August 26, 2021

وأشارت الى أن الجهات الأمنية الإسرائيلية تجري تحقيقا عاجلا، ربما تم تفعيل تفعيل صافرات الإنذار بسبب هجوم "سايبر".

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