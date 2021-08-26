وزير إسرائيلي: نجحنا في وضع إيران على رأس الأولويات الأمريكية

قال زئيف إلكين، الوزير الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، نجح في وضع إيران على رأس الأولويات الأمريكية.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "كيباه"، اليوم الخميس، بأن زئيف إلكين، وزير التنسيق بين الحكومة والكنيست، أوضح أن نفتالي بينيت نجح في تغيير لغة الخطاب ووضع إيران على رأس سلم الأولويات، وليست القضية الفلسطينية.

#מבזק | זאב אלקין: "ראש הממשלה הצליח לשנות את השיח" — כיפה (@KipaNews) August 26, 2021

وأكد زئيف إلكين، والذي يتولى مهام وزارة شؤون القدس والتراث والتنسيق بين الحكومة والكنيست، وكذلك وزارة البناء والإسكان ـ بناء على موقع الكنيست الإلكتروني ـ أن سماع هذا الأمر من مسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة ليس هينا.

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي تعليقا على زيارة نفتالي بينيت، رئيس الوزراء في بلاده إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، أمس الأربعاء، ولقائه مع كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستين، فضلا عن الرئيس جو بايدن.

وكان موقع "أكسيوس" قد كشف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف يقدم للرئيس الأمريكي جو بايدن، خطة بديلة عن الاتفاق النووي.

وقال الموقع الأمريكي، إن نفتالي بينيت سيؤكد على أن هناك حاجة ملحة لخطة بديلة، حيث يبدو أن عودة إيران للاتفاق النووي أمر غير مرجح بشكل متزايد.

ونقل الموقع عن مصدر مسؤول أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي سوف تعالج أنشطة إيران الإقليمية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إسرائيل الآن عبر سبوتنيك.