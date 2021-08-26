قرقاش يتحدث عن طي صفحة الخلاف مع قطر

علق المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، على استقبال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لوفد إماراتي برئاسة طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وكتب قرقاش، على "تويتر"، اليوم الخميس: "بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية".

وقال قرقاش: "نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية".

واستطرد: "زيارة طحنون بن زايد إلى الدوحة ولقائه أمير قطر تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك".

بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء عنوان المرحلة، وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الإماراتية، نطوي صفحة خلاف وننظر إلى المستقبل بايجابية، وزيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد إلى قطر ولقائه بأميرها تنطلق من واقع أن المصير واحد والنجاح مشترك pic.twitter.com/dUcHhlxz7K — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 26, 2021

وقبل أيام، قال قرقاش، إن الإمارات الآن في مرحلة بناء الجسور وترميمها وتعزيز العلاقات مع الجميع، مضيفا: "تباين التوجهات في بعض القضايا لن يقف حجر عثرة أمام التواصل أو تعزيز فرص الازدهار والاستقرار والتنمية".

وبحث لقاء أمير قطر مع الوفد الإماراتي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين والعلاقات الثنائية خاصة في الاستثمارية الحيوية والتجارة والاقتصاد.