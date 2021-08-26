تسجيل
14:04 GMT26 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بريكة بالتمر

    بريكة بالتمر: المرأة الليبية قادرة على تغيير المعادلة... وحظوظها أكبر في الانتخابات المرتقبة

    © Sputnik . Barekah Biltamr
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1a/1049945511_0:93:1200:768_1200x675_80_0_0_b9a157f5041639d1f2cf61358c879537.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108261049945671-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B8%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-/

    قالت بريكة بالتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني بليبيا، إن حظوظ المرأة في الانتخابات التشريعية المرتقبة باتت أكبر، وأنه من المتوقع أن تشارك بنسب أعلى عن السابقة.

    وأضافت بالتمر في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الزيارة التي قامت بها خلال الأيام الماضية للجنوب الليبي، عقدت خلالها اجتماعات مع نشطاء ومنظمات المجتمع المدني بمختلف بلديات فزان، حيث شملت الزيارات سبها وأوباري والغريفة وبنت بيه والقطرون  والعديد من البلديات هناك، وأن المؤشرات جميعها تشير لرغبة أكبر من قبل النساء للمشاركة في العملية الانتخابية والعمل السياسي بشكل عام.  

    • بريكة بالتمر
      بريكة بالتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني بليبيا
      © Sputnik . Barekah Biltamr
    • بريكة بالتمر
      بريكة بالتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني بليبيا
      © Sputnik . Barekah Biltamr
    • بريكة بالتمر
      بريكة بالتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني بليبيا
      © Sputnik . Barekah Biltamr
    • بريكة بالتمر
      بريكة بالتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني بليبيا
      © Sputnik . Barekah Biltamr
    1 / 4
    © Sputnik . Barekah Biltamr
    بريكة بالتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني بليبيا

    وشددت على أن فرص النساء باتت أكبر في الوقت الراهن، نظرا للظروف والمتغيرات التي فرضتها التطورات الحاصلة، وأن انخراط المرأة في المشهد السياسي خلال الفترة الماضية فتح الباب أمام رغبة الأخريات.

    وترى بالتمر أن المجتمع الليبي يمكن أن يساند دخول المرأة للبرلمان والسياسة بشكل أكبر عن أي وقت مضى بنسب أكبر، حيث أنها باتت تحظى بثقة في الشارع الليبي الذي يرى أنها قادرة على تحقيق توازن في المشهد بدرجة كبيرة.

    وأوضحت أن اللقاءات التي جمعت الاتحاد النسائي بالجنوب والعديد من النساء الراغبات في الترشح للانتخابات، طرح خلالها العديد من النقاط المتعلقة بالانتخابات والتحدياات التي تواجه النساء، إلا أن جميع المؤسسات والبلديات تمسكوا بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

    وأكدت أن عدد المترشحات للانتخابات المقبلة سيفوق كل السنوات المقبلة، كما أن استعداد المرأة للمشاركة في التصويت بشكل أكبر يمكن أن يحدث الفارق في المعادلة السياسية في ليبيا.

    ويترقب الشارع الليبي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام الحالي، حسب ما أقرت خارطة الطريق.

    وفي سياق متصل بالانتخابات قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب: "يتكلم الكثير عن القاعدة ‏الدستورية ويوجد لدينا إعلان دستوري، ونكرر أنه دستور حتى ‏يصدر دستور دائم للبلاد، وهو ما منح لمجلس النواب أن يصدر ‏قانون الانتخابات".‏

    ولفت في حواره مع قناة "الحدث" إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المخول لها ‏إصدار القوانين، مضيفًا: "لم ‏نمنع أحد من الترشح للرئاسة ومن يقصي هو صندوق الاقتراع، لكن ‏بالنسبة لمزدوجي الجنسية، قلنا إنه من أجل ترشحه يجب أن ‏يتنازل عن جنسية الدولة الأجنبية الأخرى، والكل من حقه أن ‏يترشح للرئاسة ومن يقصي أو يقبل هو الشعب الليبي وهو صاحب ‏المصلحة في اختيار من يرشحه".‏

    وكشف عقيلة صالح أنه حتى الآن لم يقرر الترشح للرئاسة من ‏عدمه، قائلاً: "في الأيام القادمة قد يكون لدي رأي آخر وقد أعلن ‏الترشح بعد التشاور مع النخب الليبية السياسية والاجتماعية ولكن ‏لم يكن الوصول إلى السلطة هدفًا من أهدافي ولا مسعى من ‏المساعي الخاصة بي".‏

    وهاجم المجلس الأعلى للدولة ‏ووصفه بأنه "هو من يعطل كالعادة كافة أعمال ومحاولات مجلس ‏النواب لإنجاز أي مشاريع في البلاد، وبات مستشارا لنا وكأنه خصم ‏لنا".‏ وأكد أنه متفائل ومُصر على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ‎ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قائلاً: "سيكون لدينا قانون لانتخابات الرئيس وسيكون ‏لدينا قانون لانتخابات مجلس النواب خلال أسبوعين".

    انظر أيضا:

    ليبيا: نشعر بالأسف لقطع العلاقات بين الجزائر والمغرب
    ما حقيقة مخطط دخول عناصر إرهابية من ليبيا إلى تونس؟
    ظهور جديد لداعش... من يقف وراء التنظيم ويمده بالسلاح في ليبيا؟
    منتدى تمكين المرأة والشباب يطلق "سفراء سلام" في ليبيا
    البعثة الأممية في ليبيا ترحب بتشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين النهر الصناعي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المغنية الأفغانية أريانا سايد (Aryana Sayeed)
    مشاهير غادروا أفغانستان
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    مؤشر السلام العالمي
    ترتيب الدول العربية على مؤشر السلام العالمي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك