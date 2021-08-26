السعودية تطلق جسرا جويا إلى الجزائر 

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السعودي، اليوم الخميس، جسرا جويا إلى الجزائر، يحمل مساعدات إنسانية عاجلة للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت ببعض المدن الجزائرية مؤخرا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، ظهر اليوم الخميس، بأنه تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة جسرا جويا نحو الجزائر، للمساهمة في تخفيف آثار الحرائق التي أدت لخسائر بشرية ومادية كبيرة في البلاد.

First Airplane of Saudi Aid Airlift Arrives in #Algeria to Contribute to Alleviating Fire Impactshttps://t.co/RRsISDmOJD#SPAGOV pic.twitter.com/6JZraywCJJ — SPAENG (@Spa_Eng) August 25, 2021

وأكدت الوكالة أنه غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، طائرة تمثل أولى طلائع الجسر الجوي إلى الجزائر، وعلى متنها مواد غذائية وإغاثية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، وذلك تأكيدا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال الأزمات، وللدلالة على عمق العلاقات المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.

واجتاحت حرائق الغابات الجزائر هذا الشهر ووصفت بأنها الأشرس، التي تشهدها البلاد وتسببت في أضرار وسقوط ضحايا في عدة محافظات خاصة تيزي وزو في منطقة القبائل شرقي العاصمة.

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