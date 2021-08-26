تفاهمات لإعفاء الإسرائيليين من التأشيرات لدخول أمريكا

تتجه الولايات المتحدة نحو إعفاء الإسرائيليين من الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها، وإلغاء متطلبات وشروط الحصول على "الفيزا"، ضمن تفاهمات جاءت في أعقاب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، برئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

القدس، 26 أغسطس - سبوتنيك . واتفق بينيت وبلينكن، خلال اجتماعهما على أنه "من المهم العمل على إدراج إسرائيل ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، ليشمل ذلك كل من المواطنين الإسرائيليين والمواطنين الأمريكيين"، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر مطلع في حاشية رئيس الحكومة الإسرائيلية، قوله "هناك تقدم كبير من أجل منح إعفاء للإسرائيليين من التأشيرات للولايات المتحدة".

وأوضح المصدر أن "هناك توجيها من وزير الخارجية لحل مشكلة التأشيرات، وأنه لا يوجد سبب يمنع إسرائيل من المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة".

وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن "هناك أشياء نحتاج إلى القيام بها، وهناك أشياء يتعين على واشنطن القيام بها. المشاكل التقنية بحاجة إلى حل".

وفي آذار/ مارس الماضي، اجتمع السفير الإسرائيلي في واشنطن، غلعاد أردان، مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي، وتباحث الجانبان حول إمكانية السماح للإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، واتفق الجانبان على إقامة طاقم مشترك جديد، لدفع القضية.

وشدد السفير الإسرائيلي أردان على أنه يرى أهمية كبيرة لضم إسرائيل في برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول للإدارة الأمريكية، وقال إن "قبول إسرائيل للبرنامج سيبرز العلاقات الخاصة بين الدولتين والشعبين".

وعملت طواقم أمريكية وإسرائيلية في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، بشكل محموم للتوصل إلى تفاهمات واتفاقيات بشأن التأشيرة وإلغاء الحصول على تأشيرة للسائحين الإسرائيليين بالتوازي مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

لكن هذه الطواقم لم تتخذ القرار النهائي رغم الحديث في حينه عن تفاهم عام بين إسرائيل والولايات المتحدة، الذي تحدث عن التوازن بين حماية خصوصية الإسرائيليين والمطالب الأمريكية التي تخضع للترتيبات الأمنية عند دخول الولايات المتحدة.

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