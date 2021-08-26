القوات المسلحة المصرية تعلن تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية

أعلنت القوات المسلحة المصرية تخفيض نسب القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة في ضوء النتائج ‏والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021.

وبحسب صفحة المتحدث العسكري المصري، صدق الفريق أول محمد زكى ‏القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسب القبول للكليات العسكرية ‏والمعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2021.

وأشار البيان إلى أن الكلية الحربية، تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ‏العلمى والأدبى، بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر.‏

وتقبل الكلية البحرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى ( الرياضيات – ‏العلوم) وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، ‏بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر.‏

بينما تقبل الكلية الجوية الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ‏العلمى والأدبى، بنسبة مئوية للمجموع 55% فأكثر.‏

ولفت المتحدث العسكري إلى أن الكلية الفنية العسكرية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) ‏فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى‏، بنسبة مئوية للمجموع 76 % فأكثر.‏

فيما تقبل كلية الدفاع الجوى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط ‏وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون ‏الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر ، بنسبة مئوية للمجموع 71% فأكثر .‏

وقال المتحدث العسكري إن كلية الطب للقوات المسلحة تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة العلوم ‏فقط) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى ، ‏بنسبة مئوية للمجموع 88% فأكثر.

وأشار إلى أن المعهد الفنى للقوات المسلحة، يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمى) شعبة ‏‏(الرياضيات - العلوم) وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمى) بنسبة ‏مئوية للمجموع 55% فأكثر .‏

وأكد المتحدث العسكري أنه سيتم تطبيق التخفضيات على الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة 2021 فقط وليس الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة العام السابق 2020 وذلك لتحقيق مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص.‏