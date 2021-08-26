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    بناء الثقة وتقريب وجهات النظر.. فوائد اقتصادية وسياسية لمجلس التنسيق السعودي القطري

    © AFP 2021 / BANDAR AL-JALOUD
    العالم العربي
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    في ظل السعي لتدعيم العلاقات بينهما مجددًا بعد قطيعة دامت لسنوات، أعلنت السعودية وقطر توقيع بروتوكول إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري.

    وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الدولة السعودي ووزير الخارجية السعودي بالنيابة، مساعد بن محمد العيبان، التقى بوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مدينة نيوم.

    © Sputnik . Алексей Никольский
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    وقال مراقبون إن تدشين المجلس السعودي القطري يأتي في ظل محاولات تقريب وجهات النظر والتنسيق بين الدوحة والرياض، مؤكدين أن المجلس سيحقق الكثير من الفوائد السياسية والاقتصادية للبلدين، لا سيما في ظل محاولات بناء الثقة بعد الخلافات الخليجية القطرية.

    مجلس سعودي قطري

    ووقع الجانبان خلال اللقاء محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري، الذي يرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

    ​وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى، الشهر الماضي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، وعقد الطرفان جلسة مباحثات تبادلا فيها التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

    وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

    وجاءت زيارة أمير قطر للمملكة، بعد مرور أسبوعين على تلقيه دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتعتبر الزيارة الثانية، بعد حضوره قمة "العلا" مع قادة مجلس التعاون الخليجي الـ41.

    فوائد متبادلة

    اعتبر الدكتور شاهر النهاري، المحلل السياسي السعودي أن إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري يأتي لمواكبة رؤية المملكة 2030، والتي تحاول خلالها أن تجد الطرق الأسهل والأقرب إلى الدول التي ترغب في عمل شراكات اقتصادية وسياسية معها.

    وبحسب حديثه "سبوتنيك"، سبق وأن دشنت السعودية مثل هذه المجالس التنسيقية مع الكويت والإمارات والبحرين وعمان والأردن والعراق، وكانت غير قادرة على تدشين مجلس مع قطر خلال فترة الخلافات الخليجية القطرية.

    ويرى أن السعودية وجدت ضرورة الآن في إنشاء مجلس للتنسيق بين البلدين في جميع النشاطات السياسية والاقتصادية، ولا شك أن هناك خطة مثمرة يراد منها زيادة التنسيق والدفع بعجلة النمو بين البلدين، خاصة وأن كلا البلدين يتشاركان في وجود رؤية 2030.

    ويأتي المجلس، بحسب النهاري في ظل استعداد قطر لاستقبال كأس العالم 2022، وهو ما يتطلب استعانتها بالسعودية والدول الخليجية في تسهيل كأس العالم.

    طائرة سعودية
    © AFP 2021 / PEDRO ARMESTRE
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    وأكد أن المملكة كان يمكنها الاعتماد على مجلس التعاون الخليجي للتنسيق مع هذه الدول، لكنها ترى أن التخصص وتحديد المجالس بين البلدين يكون أكثر تركيزًا وقدرة وأكثر مهنية في هذه الموضوعات.

    وأشار إلى المجلس التنسيقي سيكون مفيدًا للبلدين، وهناك حاجة لأن يستمر المجلس إلى ما بعد كأس العالم لتتوحد الجهود السعودية القطرية، حيث تمتلك الدوحة إمكانيات ورؤى يمكن من خلالها أن تفعل الكثير في صالح دول الخليج والدول العربية، وهذا في حال صفت النوايا وتواجدت العلاقات القوية والمثمرة والشفافة بين البلدين.

    تقريب وجهات النظر

    بدوره اعتبر عبدالله الخاطر، المحلل السياسي القطري، أن التجربة الخليجية خلال السنوات الماضية تميزت بتعدد التجارب، و تم اختبار استراتيجيات متنوعة وذات أبعاد فكرية متمايزة فكسبت النظم الخليجية خبرات وتحالفات على المديين العالمي والإقليمي.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، راكمت هذه الخبرات رصيدًا كبيرًا من المعرفة و الممارسات مما قد يساعد على إعادة تشكيل مجلس التعاون بشكل يعزز من مكانته وأسلوب عمله، مما سيدعم قدراته و يمكنه من تحقيق طموحات مواطني و صانعي القرار الخليجي.

    ويرى الخاطر أنه من خلال مجلس التنسيق تأتي الحاجة لنسج تلك التجارب والمكتسبات في هيكلة مجلس التعاون مما يمهد لإعادة هيكلة مجلس التعاون وإعادة تأسيسه على أرضية واقع اليوم وتطلعات شعوب المنطقة بعد كل هذه التجارب التي مرت بها الشعوب الخليجية.

    وأكد أن تدشين مجلس التنسيق بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، يأتي من أجل تقريب وجهات النظر وتنسيق المواقف بين البلدين.

    يذكر أن قمة "العلا" عقدت في المملكة العربية السعودية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وشهدت على المصالحة الخليجية التاريخية مع قطر، بعد قطيعة معها استمرت سنوات.

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