"أبابيل" القطرية حارس السماء الأكثر تطورا... صور وفيديو

أعلنت دولة قطر، اليوم الخميس 26 أغسطس/آب، تدشينها الطائرة المقاتلة "أبابيل" خلال احتفالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية "قنا" تلك الطائرة المقاتلة "إف 15 كيو أيه - أبابيل"، ستمنح تفوقا جويا كبيرا لقطر في منطقة الخليج بالكامل.

وزار العطية خلال تدشينه المقاتلة مصنع شركة "بوينغ" الأمريكية، بتفقد خط الإنتاج لتصنيع مقاتلات "أبابيل".

As part of the defence and security cooperation between #Qatar and the #US, I’m very honoured and proud to have witnessed H.E. @kbmalattiya inaugurate the Qatar Emiri Air Force latest advanced capability, F-15QA. Ababil the guardians of our skies. @BoeingDefense pic.twitter.com/hifRJ6uzAY — Meshal Hamad AlThani (@Amb_AlThani) August 26, 2021

​ولفتت إلى أن تلك المقاتلة، تتميز بأنها من طائرات الجيل القادم للمقاتلات، حيث تتمتع بتقنيات جديدة مثل ضوابط أنظمة الرحلة الإلكترونية، وقمرة القيادة الرقمية الزجاجية بالكامل، وأجهزة الاستشعار الحديثة، و تقنية الرادار المطورة، وقدرات الحرب الإلكترونية المدعومة بالهندسة الرقمية والتصنيع المتقدم، والتي تجعل منها قفزة تحولية لمقاتلات "إف-15".

وأكدت أن تلك المقاتلات، ستعزز التفوق الجوي للقوات القطرية، بمقاتلات أكثر تطورا ومدى وحمولة مقارنة بأية مقاتلة أخرى.

ومن المقرر أن تصل الدفعة الأولى من مقاتلات "أبابيل" إلى قطر، في وقت لاحق من هذا العام بعد الانتهاء من التدريب الأولي للأطقم الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

The F-15QA Ababil is ready to soar.

Named for the Ababil bird — Qatari guardian of the skies — we're honored to witness the @MOD_Qatar Emiri Air Force officially name and induct the F-15QA into service. pic.twitter.com/LRALltgPlv — Boeing Defense (@BoeingDefense) August 25, 2021

​كما حضر الحفل أيضا سفير قطر في الولايات المتحدة، مشعل بن حمد آل ثاني، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين القطريين والأمريكيين.

وعبر السفير القطري عن فخره بحضور حفل تدشين المقاتلات "أبابيل"، قائلا "يشرفني أن أشهد تدشين معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع لأحدث قدرة متطورة للقوات الجوية الأميرية القطرية من مقاتلات F-15QA، كجزء من التعاون بين القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الأمريكية."