إصابة 4 أفراد شرطة ليبيين في هجوم على مركز أمني في الزاوية.. صور

أعلن قسم البحث الجنائي في مدينة الزاوية، اليوم الخميس، إصابة 4 أفراد من عناصر الشرطة، بعد تعرض أحد المراكز الأمنية للقسم التابع لمديرية أمن المدينة للرماية بالرصاص الحي.

وذكر قسم البحث الجنائي الزاوية، مساء اليوم الخميس، أنه وقع هجوم على أحد التمركزات الأمنية بمدينة الزاوية بالرصاص الحي والاعتداء المباشر على أعضاء الشرطة المكلفين بالعمل عند الإشارة الضوئية، عمر المختار.

ونشر قسم البحث الجنائي الزاوية على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن أحد أعضاء الشرطة في المدينة أصيب بإصابات خطيرة، وهو يخضع للعناية الفائقة، في الوقت الحالي، بينما تتفاوت إصابات باقي أعضاء الفريق الأمني.

وأكد قسم البحث الجنائي أنه جرى خلال الهجوم حرق الدورية الأمنية بالكامل، وإصابة عدد من الآليات التابعة للقسمن مشيرا إلى أن تلك الممارسات تعد تهديدا لأمن البلاد، وظاهرة تنال من هيبة الدولة، مشددة على وجوب رد هذه الظاهرة.

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