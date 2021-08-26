الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة لـ "أنصار الله" في مأرب

أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، إسقاط طائرة من دون طيار تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أثناء تحليقها في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك - وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين في جبهة الكَسّارة غرب مأرب".

وأشار إلى "استهداف مدفعية الجيش تحركات لعناصر من الحوثيين حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة اللعيرف ومحزمات مَاس شمال غربي محافظة مأرب".

في السياق الميداني، قال الجيش اليمني إن "طيران التحالف العربي نفذ عدّة غارات على تجمعات وتعزيزات للحوثيين المدعومين من إيران في جبهتي المَشْجَح والكَسّارة غرب مأرب".

وأضاف أن "التحالف قصف بغارات جوية أخرى آليات ومعدات قتالية ومواقع متفرقة للحوثيين في جبهة رَحبة جنوب مأرب".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الدفاع اليمنية مقتل وإصابة مسلحين من جماعة الحوثيين إثر قصف مدفعية قواتها تجمعات وتعزيزات للجماعة في جبهتي الكَسّارة والمَشْجَح غرب مأرب.

وتدور في محافظة مأرب منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الأخيرة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة الغنية بالنفط مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.