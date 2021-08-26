إعلام: بينيت سيطلب من بايدن عدم سحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا

كشف مسؤول إسرائيلي كبير، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت كان سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم سحب قواته من العراق وسوريا، خلال الاجتماع الذي كان مقررا مساء اليوم الخميس.

ونقل موقع "واللا" العبري عن المسؤول الإسرائيلي أن بينيت يرى أن هذا الخروج يمكن أن يخدم إيران ويعزز من تواجدها.

وأضاف المسؤول أن "قضية القوات الأمريكية في العراق هي قضية حرجة".

وبحسب الموقع العبري فإن الضغط تزايد على الحكومة العراقية سواء من جانب إيران أو من جانب القوات الموالية لإيران لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، منذ اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في كانون الثاني/يناير 2020 في غارة أمريكية قرب بغداد.

وأعلن البيت الأبيض، تأجيل اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت والذي كان مقررا مساء اليوم.

وعن أسباب تأحيل الاجتماع أكد البيت الأبيض أن الوضع في أفغانستان، وما حدث من انفجارات اليوم قرب المطار، في العاصمة الأفغانية كابول هو سبب تأجيله.

ووقع انفجاران اليوم الخميس في محيط فندق بارون على مقربة من بوابة مطار كابل الدولي، في الوقت الذي أكدت فيه حركة طالبان (المحظورة في روسيا) عدم امتلاكها أي معلومات حول الانفجارين.