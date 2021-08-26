تسجيل
21:47 GMT26 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عاصمة الصومال مقديشيو

    هل بات تأجيل الانتخابات الرئاسية في الصومال مؤكدا؟ ..خبراء يجيبون

    © REUTERS / FEISAL OMAR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103071/18/1030711836_0:155:3500:2123_1200x675_80_0_0_269d0a30e10e3e4023071fe1105f22fe.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108261049950313-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D8%9F-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86/

    يعيش الصومال وضعا سياسيا وأمنيا غاية في الصعوبة منذ سنوات، ومنذ ما يقارب ثمانية أشهر دبت الخلافات السياسية داخل النخبة السياسية من حكام الولايات والحكومة الاتحادية نتيجة عدم التوصل لاتفاق حول آلية إجراء الانتخابات، ما دفع الرئيس للتمديد لنفسه والبرلمان قبل أن يتنازل لرئيس الحكومة.

    ويرى مراقبون أنه رغم تحديد جدول زمني إلا أن الأمور تسير وسط جبال من التعقيدات السياسية والأمنية.. لم تساعد على إجراء الانتخابات بالولايات وفق المخطط الزمني لها، ما يعني أن عملية انتخاب الرئيس لن تكون ممكنة بل مستحيلة في أكتوبر/تشرين أول القادم، وهذا يؤكد كل الشواهد التي تقول أن اختيار الرئيس الجديد لن يكون قبل نهاية العام الحالي وبداية العام القادم 2022.

    الجيش الصومالي
    © REUTERS / FEISAL OMAR
    غارة جوية للجيش الصومالي وقوات "أفريكوم" تستهدف حركة الشباب وسط البلاد

    بداية يرى أستاذ العلاقات الدولية بالعاصمة الصومالية مقديشيو، الدكتور حسن شيخ علي، أن العمليات التي تقوم بها حركة الشباب الصومالية ضد الحكومة في مقديشيو لن تؤثر بشكل كبير في مسار العملية الانتخابية، نظرا لأن العقبة الكبرى أمام الانتخابات هى الخلافات السياسية والقبلية بين القادة السياسيين في الولايات والحكومة الفيدرالية في مقديشو.

    تهديد أمني

    وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك": "أما ما تقوم به حركة الشباب هو تهديد أمني مباشر، لكنه لا يستطيع تهديد أو الإجبار على تأجيل الانتخابات، لكنها حركة لها حضور وتوغل في جميع المجالات الأمنية والسياسية والإجتماعية في الصومال، أما من يملكون الـتأجيل أو يعملون عليه هم النخبة السياسية الحاكمة في الولايات أو الحكومة المركزية، حيث يسود المناخ السياسي تصارع المصالح والنزاعات، وفي كل الأحوال أجريت في السابق انتخابات 2011 و2016 وكانت حركة الشباب موجودة ولم تستطع التأثير عليها رغم أنها تشكل مخاطر أمنية على العملية برمتها، لكنها اكتملت".

    وتابع أستاذ العلوم السياسية أن: "الخلافات والنزاعات والاشتباكات الدائرة الآن بين الحكومة المركزية والولايات أو النخبة الحاكمة في البلاد هى المهدد الرئيس للانتخابات، وكما نعلم أن الرئيس والبرلمان قد انتهت مددهم القانونية منذ ثمانية أشهر، هذا الأمر أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار السياسي، حيث يرى البعض أن الرئيس محمد عبدالله فرماجو المنتهية ولايته كان يجب عليه أن يرعى إجراء الانتخابات قبل انتهاء المدة الدستورية للرئاسة، لكنه بدلا من أن يقوم بذلك عمل على التمديد لنفسه والبرلمان، الأمر الذي دفع الولايات والرؤساء السابقين للتحالف ضده".

    تأجيل قادم

    وتوقع شيخ على، أن تجرى الانتخابات لكنها ستواجه عقبات وعراقيل وتأجيلات قد تصل إلى نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم حتى يتم انتخاب الرئيس، حيث أن المرحلة الأولى لانتخاب الرئيس هى انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه الشيوخ والشعب، لأنه من يختار الرئيس، فإذا لم نتغلب على الخلافات والعقبات وننتهي من الانتخابات البرلمانية فلن يكون هناك انتخاب للرئيس، وفي كل الأحوال ستكون هناك انتخابات واختيار للرئيس حتى لو تأخر الأمر بعض الشىء.

    حركة الشباب والنخبة

    بدوره يتفق رئيس مركز مقديشو للدراسات عبد الرحمن إبراهيم عبدي، مع شيخ علي، بأن عمليات حركة الشباب لن تؤثر على سير الانتخابات وسوف تسير الأوضاع وفقا لما هو مخطط لها، حيث أن تلك العمليات ليست بجديدة على الوضع الصومالي، وأن الخلافات بين النخبة السياسية والخلافات فيما بينها هى التي تمثل المعرقل الأساسي.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن: "المشكلة الحقيقة تكمن في النخبة السياسية وليس في عمليات حركة الشباب، والاجتماع الأخير بين رؤساء الأقاليم ورئيس الوزراء لم يتفقوا على موعد محدد لانتخاب الرئيس، لذا يرجح البعض أن لا تجرى الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد لها من قبل وهو شهر أكتوبر/تشرين القادم، لكن إذا سارت الأمور بوتيرة جيدة وتم استكمال الانتخابات البرلمانية، يمكن أن يتم انتخاب الرئيس في نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم 2022.   

    حركة الشباب الصومالية
    © AP Photo / Farah Abdi Warsameh-FILE
    سر العداء بين "حركة الشباب" والأتراك في الصومال

    وأشار عبدي إلى أن: "الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان قد بدأت في 15 أغسطس/أب الجاري في الولايات لاختيار أعضاء الشيوخ أولا والبالغ عدده 54 عضوا، وحتى الآن هناك ولايتين فقط أكملت الانتخابات هما بونتلاند وولاية غرب الصومال".

    وأضاف: "كما أن الانتخابات أجريت جزئيا في بعض الولايات وبعضها لم تجر من الأساس حتى الآن وهذا بالنسبة لمجلس الشيوخ، أما بالنسبة للغرفة الثانية المتمثلة في مجلس الشعب، فلم يتم الاتفاق حتى الآن على جدول إجراؤها، حيث كان يفترض إجراء انتخابات الغرفة الثانية في البرلمان وهي مجلس الشعب خلال هذا الشهر، هذا الأمر يجعل من تأجيل الانتخابات الرئاسية أمرا مؤكد".

    وأعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في مايو/أيار الماضي، التنازل رسميا عن تمديد ولايته لمدة سنتين، وكلف رئيس الوزراء بمسؤولية تنظيم انتخابات وفق اتفاقية 17 سبتمبر/ أيلول 2020. 

    ووافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع في بداية مايو/أيار الماضي على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين، والتي أثارت جدلا بعد الموافقة عليها الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.

    ويعاني الصومال حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات.

     ورغم الاتفاق وبداية العملية الانتخابية في الولايات في منتصف أغسطس/أب الجاري، إلا أن العملية الانتخابية أجريت في بعض الولايات بشكل كامل، في حين تمت بنسب في بعضها، والجزء الأخير لم يقم بأي إجراء نحو هذا الاستحقاق الدستوري، الأمر الذي يعني عدم إمكانية اختيار الرئيس نظرا لأن البرلمان هو من ينتخب الرئيس.

    انظر أيضا:

    لماذا رفض الصومال تقييم الاتحاد الإفريقي الخاص بقوات "أميصوم"؟
    نجاة قاد المشاة بالجيش الصومالي من محاولة اغتيال وسط البلاد
    الصومال...هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية للجيش وسط البلاد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جبن كاسو مارزو (المعنى الحرفي: الجبن الفاسد) في متحف الطعام المقرف في فرنسا
    أقرف عشر أطباق في العالم
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    خسائر حرب أمريكا في أفغانستان
    بالأرقام… ما هي خسائر حرب أمريكا في أفغانستان؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك