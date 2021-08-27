التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

وقال التحالف في بيان، عبر التلفزيون السعودي، إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة".

وأكد التحالف، "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

​وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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