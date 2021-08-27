الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن تفجير كابول

أصدرت الخارجية العراقية بيانا، اليوم الجمعة، بشأن التفجير الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بيانا قال فيه إن "العراق يُعرب عن إدانته، واستنكاره الشديدين للتفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابُل الذي راح ضحيته عدد من الأفراد وجرح آخرين".

وأضافت بيان الخارجية: "نُعربُ عن مواساتنا للشعبِ الأفغانيّ وعائلات الضحايا، ونؤكد موقف العراق الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، لاسيما أن العراق واجه التكفير والتطرف بكل أشكاله، كما نؤكد ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات".

وارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول، الذي وقع يوم أمس الخميس إلى 90 شخصا، إضافة إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وتسجيل أكثر من 150 إصابة.

وقال مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية إن: "حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول وصلت إلى 90 شخصا، إضافة الى مقتل 13 جنديا أمريكيا وبلغ عدد الاصابات 150حالة".

في غضون ذك، قال مسؤول من "طالبان" (الحركة المحظورة في روسيا)، صباح اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 28 من طالبان كانوا ضمن قتلى التفجيرين خارج مطار كابول، وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "فقدنا أشخاصا أكثر من الأمريكيين".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في بيان مسؤوليته، وقال إن أحد مفجريه الانتحاريين استهدف "مترجمين ومتعاونين مع الجيش الأمريكي".

ويحرس مقاتلو حركة "طالبان" محيط المطار، وثمة عداوة بينهم وبين تنظيم "داعش" و"خراسان" وهو التنظيم الأفغاني المتحالف مع "داعش".