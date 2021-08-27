الإمارات تبدأ تشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة 27 أغسطس/ آب، بدء تشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية.

ونشر قادة إماراتيون عبر موقع "تويتر"، نبأ بدء تشغيل الوحدة الثانية من محطة كهرباء براكة التي تعمل بالطاقة النووية وانطلاق العمل بها.

وكتب الشيخ حمدان بن زايد ممثل الحاكم في المنطقة الغربية على "تويتر": "تتواصل إنجازات الإمارات في عام الخمسين ببدء العمليات التشغيلية في المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية".

وتابع بقوله: "إنجاز جديد يضاف لقطاع الطاقة، ونجاح يؤكد قدرة الإمارات على تطوير المشاريع الاستراتيجية العملاقة ويعكس اهتمامنا والتزامنا بالاستدامة والنمو الاقتصادي".

وتعتبر محطة براكة الواقعة في منطقة الظفرة في أبوظبي هي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي وتأتي في إطار مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة لديها، كما أنها تعتبر حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.

وتقع محطة براكة للطاقة النووية في غرب إمارة أبوظبي، وتبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وتحتوي على 4 مفاعلات ستوفر طاقة صديقة للبيئة، بينما يبلغ العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عاما.

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، إنها أنهت مرحلة الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية وانتقلت إلى مرحلة الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الرئيسة لأنظمة المحطة.

كما أنهت المؤسسة عمليات التفتيش الرقابية والمراجعات الدولية، والتي على إثرها حصلت اليوم المحطة الثانية على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات.