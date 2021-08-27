مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإرهابي على كابل ويؤكد أهمية معاقبة الفاعل

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، خلال جلسته لبحث الوضع في أفغانستان، بأشد العبارات، العمل الإرهابي بالقرب من مطار كابل.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي لمجلس الأمن الدولي: "يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجمات المروعة التي وقعت بالقرب من مطار حامد كرزاي الدولي في كابل في 26 آب/ أغسطس الجاري"، مشدّداً على "ضرورة محاسبة منظمي ومنفذي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية".

يذكر أنه وقع، يوم أمس الخميس، انفجاران انتحاريان في محيط مطار العاصمة الأفغانية، كابل، نفّذهما تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) الذي أعلن عن تبنيه المسؤولية عن الهجمات، والذي خلّف حصيلة ضحايا 110 شخصا.

ومن جانبه، تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الخميس، بـ"مطاردة" منفذي هجوم كابل، وأكّد أن الولايات المتحدة تتبادل معلومات مع حركة "طالبان" حول الهجمات الإرهابية التي قد يتم تحضيرها بما في ذلك استهداف المطار، مشدداً على أن عناصر الحركة "أحبطوا عدة هجمات شبيهة بما حصل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، في وقت سابق من يوم الخميس، حذّرت المواطنين من احتمال وقوع هجوم إرهابي يشنه تنظيم "داعش" الإرهابي، وناشدت الناس الابتعاد عن مطار كابل، وقالت: إن "الموجودين هناك بالفعل يتعين عليهم الرحيل على الفور مشيرة إلى "تهديدات أمنية" غير محددة".