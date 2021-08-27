السيسي يعرض الإنجازات المصرية في قمة "مبادرة الشراكة مع أفريقيا"

عرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة 27 أغسطس/آب، مختلف الإنجازات المصرية، ضمن مشاركته في قمة "مبادرة الشراكة مع أفريقيا".

وأوضح بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية، أن مشاركة الرئيس السيسي، جاءت في إطار حرصه على التواصل المستمر لمصر مع دول مجموعة العشرين.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation السيسي: مستعدون لتقديم دعم ضخم لإنتاج أعمال فنية تبني الوعي

ولفت راضي أن القمة كانت بمثابة منصة متميزة، لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.

وقدم السيسي كلمة مصر في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنويا، وبمشاركة المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

وشارك في تلك القمة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، وعدد من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء.