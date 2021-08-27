العراق يعلق على قطع العلاقات بين المغرب والجزائر

أعرب العراق، اليوم الجمعة، عن أسفه لقطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، داعيا الدولتين العربيتين إلى الابتعاد عن التصعيد والإضرار بمصالحهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان نُشر عبر "تويتر": "تعرب وزارة الخارجية عن أسفها لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الشقيقتين، المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وأضاف الصحاف في البيان: "تدعو (الوزارة) الجانبين إلى الإرتكان لكل ما من شأنه تحقيق علاقات مستقرة، بعيدة عن التصعيد المضر بمصالح البلدين، واعتماد السبل الدبلوماسية طريقا للحل، والجلوس على طاولة الحوار لحل الخلافات".

أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، يوم الثلاثاء الماضي، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المملكة المغربية، متهما الأخيرة بارتكاب ما وصفه بـ"الأعمال الدنيئة" ضد الجزائر، مضيفا: "عداء المغرب ممنهج ومبيت".

فيما قالت الخارجية المغربية في بيان، إن القرار غير مبرر تماما، مؤكدة في الوقت ذاته، أن ما حدث كان متوقعا في ظل التصعيد الأخير. وشدد المغرب على أنه "يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها هذا القرار".

وتدهورت العلاقات منذ العام الماضي، عندما عادت قضية الصحراء الغربية إلى صدارة المشهد بعد سنوات من الهدوء النسبي. ويعتبر المغرب المنطقة المتنازع عليها جزءا من أراضيه. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تنادي باستقلال المنطقة.