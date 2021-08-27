قصف يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بين العراق والكويت

أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الجمعة، بتعرض قاعدة عسكرية أمريكية لقصف بصواريخ في منطقة حدودية محاذية للكويت في أقصى جنوب العراق.

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت على أرتال لوجستية داخل قاعدة عسكرية أمريكية واقعة بين منذ سفوان والجسر بالقرب من محطة اميلحات، بمحافظة البصرة جنوبي البلاد، في الحدود الفاصلة مع الكويت.

ونوه المصدر إلى أن القصف أسفر عن خسائر مادية، فيما لم تعلن الجهات الأمنية حتى اللحظة تفاصيل عن الاعتداء.

وتعرض محيط السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، الخميس 29 يوليو/تموز الماضي، لقصف بصاروخي كاتيوشا.

وكان الإعلام الأمني العراقي أعلن، الخميس الماضي، استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا، سقط منها صاروخ في مقر جهاز الأمن الوطني.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، أطلعت عليه "سبوتنيك"، "قامت مجموعة خارجة عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا".

ووقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.

وأكد بايدن أن الدور الأمريكي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب، إضافة إلى مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، والدعم الاستخباري.

وقال، خلال اجتماع له مع الكاظمي، إن التعاون الأمريكي لمكافحة الإرهاب سيستمر مع إنهاء الولايات المتحدة مهمتها القتالية في العراق.

ويوجد في الوقت الراهن نحو 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم "داعش"، وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

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