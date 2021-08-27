رئيس دولة عظمى في طريقه إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر القمة

أعلن العراق مساء اليوم الجمعة، وصول أول رئيس وجهت له دعوة لحضور قمة دول الجوار المزمع انعقادها في العاصمة بغداد غدا السبت وسط حضور إقليمي ودولي كبيرين.

وأعلنت اللجنة الإعلامية لمؤتمر دول الجوار في بغداد، في بيان تلقته "سبوتنيك" مساء اليوم، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيصل بعد منتصف الليل إلى العاصمة بغداد.

وأكدت اللجنة أن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي سيكون باستقبال الرئيس الفرنسي ماكرون، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وجهت الحكومة العراقية، في وقت سابق، دعوة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة دول جوار العراق، المقرر أن تستضيفها العاصمة بغداد نهاية هذا الشهر الجاري.