اليمن... قتيل وثلاثة جرحى في تفجير استهدف مصلين في محافظة الضالع

سقط قتيل وأُصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في تفجير وقع قرب مسجد في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع لوكالة "سبوتنيك"، بأن عبوة ناسفة كانت مزروعةً في إحدى السيارات انفجرت بالتزامن مع خروج المصلين من مسجد الساحة في منطقة الجليلة بمدينة الضالع، بعد أدائهم صلاة العشاء.

وأضاف أن التفجير استهدف قيادياً سلفياً أثناء خروجه من المسجد بعد محاضرة بين صلاتي المغرب والعشاء.

ووفقاً للمصدر فإن العبوة الناسفة أوقعت قتيلاً من المصلين وأصابت ثلاثة آخرين حال أحدهم حرجة.

وتتولى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، المهام الأمنية في مدينة الضالع التي تمثل همزة الوصل بين المحافظات الشمالية والجنوبية في البلاد.

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