الرئيس الفرنسي يصل إلى مطار بغداد الدولي

وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، وجاء ذلك بحسب وكالة الأنباء العراقية.

بغداد - سبوتنيك. وهو أول مسؤول أجنبي كبير يتوجه إلى بغداد بعد تولي الكاظمي منصبه في مايو/أيار.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان-ايف لو دريان، قد زار العراق في يوليو/تموز وقال وقتها إنه يريد أن تقف فرنسا إلى جانب العراق داعمة قواتها في قتالها بقايا تنظيم (داعش- المحظورة في روسيا و العديد من الدول الأخرى).

وتواجه الحكومة العراقية الجديدة عدة تحديات كبيرة، من بينها السيطرة على الجماعات المسلحة، وانخفاض أسعار النفط.

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