بايدن يؤكد على أهمية تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدين، اليوم السبت، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائلي، نفتالي بينيت، على أهمية الخطوات الهادفة لتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين وتوفير فرص اقتصادية أكبر لهم، مكررا دعمه لحل الدولتين.

ووفقًا لبيان البيت الأبيض، كرر بايدن دعمه لحل الدولتين، بعد أن نأى ترامب بنفسه عن هذا المبدأ طويل الأمد للسياسة الأمريكية.

وقال البيت الأبيض إن بادين وبينت ناقشوا أيضا "فرصا جديدة" لتوسيع علاقات إسرائيل مع العالم العربي، بعد اتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها في عهد ترامب مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

ولم يشر بايدن إلا في إشارة موجزة إلى هذه القضية في تصريحاته، لكن البيت الأبيض قال إنه "شدد على أهمية خطوات تحسين حياة الفلسطينيين".

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض لم يشر إلى معارضة بايدن لمزيد من التوسع في المستوطنات اليهودية على الأراضي المحتلة، إلا أنه قال إن الرئيس الأمريكي شدد على "أهمية الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات".

يشار أنه كان من المقرر أن يلتقى بينيت بايدن يوم الخميس، ولكن جرى تأجيل الاجتماع إثر التطورات الطارئة في أفغانستان مرتين خلال ال24 ساعة الماضية.

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