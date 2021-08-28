ملك الأردن يصل إلى العراق للمشاركة بمؤتمر دول الجوار

وصل ملك الأردن عبد الله الثاني، العاصمة العراقية بغداد السبت، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وكان في استقبال الملك لدى وصوله مطار بغداد الدولي، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين، والسفير الأردني في بغداد وأركان السفارة.

جلالة الملك عبد الله الثاني يصل إلى مطار بغداد الدولي، وفي مقدمة مستقبليه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي #الأردن #العراق 🇯🇴🇮🇶



His Majesty King Abdullah II is received by #Iraq Prime Minister Mustafa Al Kadhimi upon arrival at Baghdad International Airport#Jordan — RHC (@RHCJO) August 28, 2021

هذا واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل للمشاركة أيضا في أعمال المؤتمر، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح لدى وصوله مطار بغداد الدولي إضافة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بحسب ما نقل موقع "الرؤية".

واعتبر ماكرون، اليوم السبت، أن استضافة بغداد لقمة إقليمية دولية تهدف لتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنطقة يعد ثمرة الاستقرار في العراق، مؤكدا حرص بلاده على استقرار العراق وأمنه