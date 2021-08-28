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    برهم صالح يستقبل السيسي

    الرئيس العراقي يستقبل نظيريه المصري والقطري في قصر بغداد... صور

    © Sputnik . Mohamed Hemeda
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    استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد في العاصمة العراقية بغداد.

    جاء استقبال صالح، لأمير قطر والرئيس المصري في قصر بغداد قبيل انعقاد مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، إلى جانب منظمات دولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

    • برهم صالح يستقبل أمير قطر تميم بن حمد
      رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل أمير قطر تميم بن حمد
      © Sputnik . Moahmed Hemeda
    • برهم صالح يستقبل السيسي
      رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
      © Sputnik . Mohamed Hemeda
    • برهم صالح يستقبل السيسي
      رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
      © Sputnik . Mohamed Hemeda
    • برهم صالح يستقبل أمير قطر تميم بن حمد
      رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل أمير قطر تميم بن حمد
      © Sputnik . Mohamed Hemeda
    • برهم صالح يستقبل أمير قطر تميم بن حمد
      رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل أمير قطر تميم بن حمد
      © Sputnik . Mohamed Hemeda
    • برهم صالح يستقبل السيسي
      رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
      © Sputnik . Mohamed Hemeda
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    © Sputnik . Moahmed Hemeda
    رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل أمير قطر تميم بن حمد

    في سياق متصل، وصل ملك الأردن عبد الله الثاني، إلى العاصمة العراقية بغداد السبت، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

    وكان في استقبال الملك لدى وصوله مطار بغداد الدولي، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين، والسفير الأردني في بغداد وأركان السفارة.

    وفي وقت سابق، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن استقرار بلاده يعد ركنا أساسيا في المنظومة الإقليمية لمحاربة الإرهاب.

    وقال صالح، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد "نقدر دعم فرنسا للعراق في الحرب ضد الإرهاب"، مؤكدا أن "العراق المستقر ركن أساسي لمنظومة إقليمية تحارب التطرف والإرهاب"، وشدد صالح أن "فرنسا تبقى شريكا أساسيا للعراق في مختلف المجالات".

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