الرئيس العراقي يستقبل نظيريه المصري والقطري في قصر بغداد... صور

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد في العاصمة العراقية بغداد.

جاء استقبال صالح، لأمير قطر والرئيس المصري في قصر بغداد قبيل انعقاد مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، إلى جانب منظمات دولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل أمير قطر تميم بن حمد © Sputnik . Moahmed Hemeda

رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي © Sputnik . Mohamed Hemeda

رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي © Sputnik . Mohamed Hemeda

رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل أمير قطر تميم بن حمد © Sputnik . Mohamed Hemeda

رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل أمير قطر تميم بن حمد © Sputnik . Mohamed Hemeda

رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي © Sputnik . Mohamed Hemeda 1 / 6 © Sputnik . Moahmed Hemeda رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح يستقبل أمير قطر تميم بن حمد

في سياق متصل، وصل ملك الأردن عبد الله الثاني، إلى العاصمة العراقية بغداد السبت، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وكان في استقبال الملك لدى وصوله مطار بغداد الدولي، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين، والسفير الأردني في بغداد وأركان السفارة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن استقرار بلاده يعد ركنا أساسيا في المنظومة الإقليمية لمحاربة الإرهاب.

وقال صالح، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد "نقدر دعم فرنسا للعراق في الحرب ضد الإرهاب"، مؤكدا أن "العراق المستقر ركن أساسي لمنظومة إقليمية تحارب التطرف والإرهاب"، وشدد صالح أن "فرنسا تبقى شريكا أساسيا للعراق في مختلف المجالات".