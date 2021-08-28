المتحدث باسم قائد القوات العراقية لسبوتنيك: استقرار العراق هو استقرار لمنطقة الشرق الأوسط

صرح المتحدث باسم قائد القوات العراقية، اللواء يحيى رسول، أن نجاح العراق بعقد مؤتمر يضم دول الجوار ودول عربية وإقليمية ستكون له نتائج إيجابية كبيرة على مختلف المستويات، مشددا على قدرة العراق على تقريب وجهات النظر بين كل الدول المشاركة.

بغداد - سبوتنيك. وأوضح رسول في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "استقرار العراق هو استقرار لمنطقة الشرق الأوسط، وأعتقد أن العراق سينجح في تقريب وجهات النظر بين كل الدول، وهذا ما يمنح العراق موقعه الريادي في المنطقة".

وتابع رسول "نجاح العراق بعقد مؤتمر يضم دول الجوار ودول عربية وإقليمية ستكون له نتائج إيجابية كبيرة على جميع المستويات والأصعدة العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب"، منوها إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في ظروف استثنائية تمر بها البلاد.

وفي نفس السياق، بين اللواء العراقي أن عقد اتفاقيات عسكرية بين الدول المشاركة في مؤتمر بغداد، للتعاون والشراكة أمر مطروح ضمن الأجندة، معبرا عن اعتقاده بأن وفودا لدول عديدة ستصل إلى العراق بعد هذه القمة.