الرئيس المصري يصل إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر دول الجوار

أكد أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، رئيس تحرير جريدة "أخبار" المصرية، خالد ميري، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في مؤتمر التعاون والشراكة بين الجوار.

وأفادت مراسلتنا بأن وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين استقبل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الذي وصل إلى مطار بغداد الدولي اليوم للمشاركة في المؤتمر.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة بغداد بعد منتصف ليلة أمس، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وكانت الحكومة العراقية، قد وجهت في وقت سابق، دعوة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لحضور قمة دول جوار العراق، التي تستضيفها العاصمة بغداد اليوم السبت 28 أغسطس/ آب.