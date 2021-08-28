البرهان: سندافع عن الفشقة ولن نسمح لأي كان بالاقتراب منها.. فيديو

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن جيش السودان سيدافع عن الفشقة الحدودية على الحدود الإثيوبية، ولن يسمح لأي كان بالاقتراب منها.

وقال البرهان في تصريحات لقناة "العربية" السودان لن يتنازل عن شبر من أراضي الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن "80 جنديا من الجيش السوداني قتلوا في معارك استعادة الفشقة"، مضيفا أن إثيوبيا قامت بتحضيرات عسكرية وجيّشت القبائل عند الحدود.

البرهان لــ #العربية: سندافع عن الفشقة ولن نسمح لأي كان بالاقتراب منها pic.twitter.com/KFWjjwFhpR — العربية (@AlArabiya) August 28, 2021

كما اتهم البرهان عصابات إثيوبية بالاعتداء على المزارعين واختطاف الأطفال، معرباً عن أمله أن تعرف إثيوبيا بأن الفشقة أرض سودانية.

وكان البرهان، قال قبل نحو أسبوعين، إن استرداد الفشقة يؤكد قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها، مشدداً على أن بلاده ستستعيد ما تبقى من أرض بالتفاوض أو بأي خيارات أخرى.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البرهان قوله إن "السودان ظل يحاور الجانب الإثيوبي لفترة طويلة حول المنطقة، ووجد تعنتاً ومماطلة من الجانب الإثيوبي".

وأضاف "كانت ملحمة استرداد الفشقة تأكيدا على قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها، وأن من يتهم الجيش السوداني بالحرب بالوكالة عليه أن يستف تراب الفشقة في فمه ليتأكد أنها أرض سودانية وستظل كذلك، وأن ما تبقى من أرض سنقوم باستعادتها بالتفاوض أو بأية خيارات أخرى".