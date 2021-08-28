وزير الخارجية السعودي: مستمرون في التنسيق مع العراق ضد خطط التطرف والإرهاب

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان أن السعودية مستمرة في التنسيق مع العراق والدول الشريكة ضد خطط التطرف والإرهاب.

القاهرة - سبوتنيك . وأوضح رئيس الدبلوماسية السعودي، في كلمته خلال مؤتمر بغداد، "مستمرون في التنسيق مع العراق والدول الشريكة ضد خطط التطرف والإرهاب".

وتابع الوزير:" نحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما يتطلب استقرار العراق وربطه بعمقه العربي وجواره الإسلامي"، مشددا على دعم الرياض لجهود بغداد مع التحالف الدولي للتصدي لتنظيم داعش.

وعلى صعيد آخر، أعرب الوزير عن دعم السعودية للمشروعات التنموية في العراق، مشيدا بإنجازات مجلس التنسيق السعودي العراقي.