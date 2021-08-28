أبو الغيط: تحقيق دولة ما لأمنها لا ينبغي أن يكون على حساب الآخرين

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، في كلمته بمؤتمر بغداد، إن تحقيق دولة ما لأمنها ومصالحها لا ينبغي أن يكون على حساب الدول الأخرى.

وقال أبو الغيط، بكلمته خلال مؤتمر "التعاون والشراكة بين الجوار" في بغداد، "لا يختلف أحد أن العراق لا ينبغي أن يكون ساحة للصراعات"، مؤكدا أن "تحقيق دولة ما لأمنها ومصالحها لا ينبغي أن يكون على حساب الآخرين"، مشدّدا على أنه "آن الأوان أن تُمحى الطائفية من دول المنطقة ويسود السلام والاستقرار"، وفقا لما نقلته وكالة الإعلام العراقية "واع".

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: "العراق خاض حرباً شرسة ضد الإرهاب الأسود وإن دعم العراق واجب علينا والتوتر الإقليمي أضر به".

كما شدّد أبو الغيط على أن "العراق يسعى إلى بناء علاقات جديدة مع دول المنطقة، وجامعة الدول العربية تدعم هذا الجهد وتريد أن يكون العراق جسرا للتواصل".

ووجّهت الحكومة العراقية، في وقت سابق، دعوة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، والعاهل الأردني، الملك عبد الله والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لحضور قمة دول جوار العراق، التي تستضيفها العاصمة بغداد، اليوم السبت، الموافق لـ 28 أغسطس/ آب الجاري.