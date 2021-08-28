القبض على قاتل "حسناء بغداد" نورزان الشمري... وتداول فيديو للحظة مقتلها التي هزت بغداد

تمكنت وزارة الداخلية العراقية من إلقاء القبض على قاتل الفتاة نورزان الشمري، المعروفة باسم "حسناء بغداد"، التي لقيت حتفها طعنا في منطقة الجادرية العراقية، والتي أفادت تقارير أنها تعرضت للتحرش الجنسي قبل مقتلها.

وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيان لها، أمس الجمعة، أنها ألقت القبض على الجاني خلال وقت قياسي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكر مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، أن الوزارة شكلت على الفور فريق عمل من المحققين والخبراء من أجل الوصول إلى منفذي جريمة قتل نورزان الشمري، وذلك منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة في الشارع.

تفاصيل الجريمة

وعن تفاصيل الجريمة، أشار معن إلى أن "3 أشخاص نفذوا الجريمة بآلة حادة (سكين)، وكانوا يتخفون بغطاء للرأس".

وبشأن مزاعم تعرض نورزان الشمري لتحرش جنسي قبل أن تلقى مصرعها، فقد ذكر معن أنه "لا يوجد اعتداء جنسي على نورزان الشمري كمعلومة أولية، وذلك لحين إصدار تقرير الطب الشرعي".

وأضاف أنه تم الاستماع إلى أقوال والدة المجني عليها.

فيديو للحادثة التي هزت بغداد

كما نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد مقطعا مصورا للحظة مقتل نورزان الشمري بعد تعرضها للطعن واستغاثتها بالمارة في الشارع، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

غضب على "السوشيال ميديا"

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مقتل الفتاة العراقية، نورزان الشمري (20 عاما)، التي تعمل في محل لإعداد الكعك.

ودشن مستخدمو مواقع التواصل "هاشتاغ" على موقع "تويتر" بعنوان "حق نورزان ضحية التحرش"، للمطالبة بحقها كأحد ضحايا التحرش.

حق نورزان الشمري لازم يتم بإعدام أخوها وولاد عمها..الله ينتقم منهم ومن كل واحد كان مارق وما أنقذها وأعمى عيونه عنها…الله يرحمك 🙏🏻 #حق_نورزان_ضحية_التحرش pic.twitter.com/WZSULcpjNv — Dahlia A. Nofal 🌿♉️ ‏﮼داليا،نوفل (@DahliaDou) August 28, 2021

​الكشف عن قاتل نورزان

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد عن هوية قاتل نورزان الشمري، وهو شقيقها، والسبب هو مشاكل عائلية.

وأشار مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، أن شقيق نورزان هو من طعنها، كما أنه المتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع اثنين من أبناء عمها مازال البحث جار عنهما، بعد أن توصلت القوات الأمنية إلى تحديد هويتهما.

وتابع أن شقيق نورزان الشمري اعترف بجريمته وقتل شقيقته، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.