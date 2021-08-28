تسجيل
15:04 GMT28 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس

    سميح ساويرس يقبل بعملات "بيتكوين" و"إيثريوم" داخل فندقه الفاخر في سويسرا

    © AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1049965891_0:0:3078:1732_1200x675_80_0_0_0874fef32db71db292198dc141062f55.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202108281049966011-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3-%D9%8A%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7/

    أعلن فندق فاخر في سويسرا يمتلكه رجل الأعمال والملياردير المصري، سميح ساويرس، أمس الجمعة، أنه سيسمح لضيوفه باستخدام العملة المشفرة، لدفع تكاليف إقامتهم في جبال الألب السويسرية.

    وأشار فندق "تشيدي أندرمات" الحاصل على تقييم 5 نجوم، في بيان له، إلى أنه سيقبل كلا من عملتي بيتكوين وإيثريوم، كما أنه سينظر في اعتماد عملات مشفرة أخرى في المستقبل، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

    عملة بيتكوين المشفرة
    BA
    بيتكوين ترتفع إلى أكثر من 50 ألف دولار لأول مرة منذ منتصف مايو
    ومن الممكن أن يكلف الجناح الراقي في فندق "تشيدي أندرمات" الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات من زيورخ، آلاف الدولارات في الليلة الواحدة.

    وبدأ منتجع "تشيدي أندرمات" في التفكير باتخاذ العملات المشفرة كخيار دفع منذ نحو 4 سنوات، لكنه انتظر حتى يتمكن من ضمان أن تكون المعاملات آمنة وتجنب تقلبات الأسعار.

    وبحسب "بلومبرغ"، فقد عقد الفندق شراكة مع مزود خدمة الدفع "وولد لاين" ومزود خدمة التشفير السويسري "بيتكوين سويس" من أجل قبول العملات الرقمية لديه.

    وأوضح الفندق في بيانه أن المدفوعات بالعملة المشفرة سيتم تحويلها على الفور إلى فرانك سويسري بمجرد تأكيدها.

    وقال المدير العام في فندق "تشيدي أندرمات"، جان إيف بلات، في بيان:

    "نعلن لنزلاء الفندق وبوضوح أننا منفتحون على التقنيات الجديدة، وفي الوقت نفسه، نقدم تجربة دفع جديدة كخدمة إضافية".

    وارتفعت شعبية العملات المشفرة والاهتمام بها خلال العامين الماضيين، حتى مع تأرجح تقييمات النقود الرقمية بشكل كبير، وظلت عملية استخدامها اليومية كنظام دفع يحمل تحديا.

    وتم افتتاح فندق "تشيدي أندرمات" في عام 2013، باعتباره حجر الزاوية لإعادة تطويره تحت رعاية سميح ساويرس، وهو منتجع تزلج لم يعد يلقى شعبية ورواجا كما كان في السابق.

    وتعاون ساويرس وهو مؤسس مدينة الجونة، والذي جمع ثروته من العقارات المصرية، مع مستثمرين آخرين لإنفاق أكثر من مليار دولار لإحياء المنتجع الفاخر السويسري.

    يشار إلى أن سويسرا كانت من بين أكثر الدول الأوروبية حماسا في تبني العملات المشفرة.

    انظر أيضا:

    نجيب ساويرس يطالب بتطعيم جميع المصريين ضد كورونا قبل موسم الشتاء
    نجيب ساويرس يوجه نصيحة إلى المستثمرين تحميهم من تقلبات الأسواق العالمية
    نجيب ساويرس يدافع عن عرضه المقدم إلى "فتاة الفستان"... فيديو
    نجيب ساويرس يثير الجدل في مصر بعد اقتراح بشأن اللاجئين الأفغان
    بالفيديو... سميح ساويرس: رفضنا أفلاما في مهرجان الجونة لأنها لم تكن على مستوى
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء من السكان الأصليين من قبيلة كريناك خلال احتجاج خارج مبنى المحكمة العليا في برازيليا، البرازيل 24 أغسطس 2021
    أحداث الأسبوع في صور
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك