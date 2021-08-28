سميح ساويرس يقبل بعملات "بيتكوين" و"إيثريوم" داخل فندقه الفاخر في سويسرا

أعلن فندق فاخر في سويسرا يمتلكه رجل الأعمال والملياردير المصري، سميح ساويرس، أمس الجمعة، أنه سيسمح لضيوفه باستخدام العملة المشفرة، لدفع تكاليف إقامتهم في جبال الألب السويسرية.

وأشار فندق "تشيدي أندرمات" الحاصل على تقييم 5 نجوم، في بيان له، إلى أنه سيقبل كلا من عملتي بيتكوين وإيثريوم، كما أنه سينظر في اعتماد عملات مشفرة أخرى في المستقبل، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

ومن الممكن أن يكلف الجناح الراقي في فندق "تشيدي أندرمات" الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات من زيورخ، آلاف الدولارات في الليلة الواحدة.

وبدأ منتجع "تشيدي أندرمات" في التفكير باتخاذ العملات المشفرة كخيار دفع منذ نحو 4 سنوات، لكنه انتظر حتى يتمكن من ضمان أن تكون المعاملات آمنة وتجنب تقلبات الأسعار.

وبحسب "بلومبرغ"، فقد عقد الفندق شراكة مع مزود خدمة الدفع "وولد لاين" ومزود خدمة التشفير السويسري "بيتكوين سويس" من أجل قبول العملات الرقمية لديه.

وأوضح الفندق في بيانه أن المدفوعات بالعملة المشفرة سيتم تحويلها على الفور إلى فرانك سويسري بمجرد تأكيدها.

وقال المدير العام في فندق "تشيدي أندرمات"، جان إيف بلات، في بيان:

"نعلن لنزلاء الفندق وبوضوح أننا منفتحون على التقنيات الجديدة، وفي الوقت نفسه، نقدم تجربة دفع جديدة كخدمة إضافية".

وارتفعت شعبية العملات المشفرة والاهتمام بها خلال العامين الماضيين، حتى مع تأرجح تقييمات النقود الرقمية بشكل كبير، وظلت عملية استخدامها اليومية كنظام دفع يحمل تحديا.

وتم افتتاح فندق "تشيدي أندرمات" في عام 2013، باعتباره حجر الزاوية لإعادة تطويره تحت رعاية سميح ساويرس، وهو منتجع تزلج لم يعد يلقى شعبية ورواجا كما كان في السابق.

وتعاون ساويرس وهو مؤسس مدينة الجونة، والذي جمع ثروته من العقارات المصرية، مع مستثمرين آخرين لإنفاق أكثر من مليار دولار لإحياء المنتجع الفاخر السويسري.

يشار إلى أن سويسرا كانت من بين أكثر الدول الأوروبية حماسا في تبني العملات المشفرة.