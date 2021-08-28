شمخاني يرد على تصريح بايدن بشأن التعامل مع إيران... مغردا باللغة العبرية

علق علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم السبت، على تصريح الرئيس الأمريكي جو بادين، والخاص باللجوء إلى "خيارات أخرى" للتعامل مع إيران.

ونشر شمخاني، اليوم السبت، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، باللغة العبرية، مؤكدا أن التشديد على مصطلح "خيارات أخرى" والخاص بكيفية التعاطي الأمريكي الجديد مع إيران هو تهديد غير قانوني، ضد دولة أخرى.

הפגישה הראשונה בין #בנט לבין #ביידן והדגש על שימוש ב"אפשרויות אחרות" נגד #איראן, תוך היותו איום בלתי חוקי על מדינה אחרת، מבסס את זכותה של איראן לתגובה הדדית ל"אפשרויות זמינות".#התנגדות_פעילה — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) August 28, 2021

وذكر علي شمخاني أن مثل هذه التهديدات تؤسس لحق بلاده الحقيقي في الرد على أي خطر وفق الخيارات المتاحة.

ويشار إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، جاء أثناء لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الجمعة، والذي شدد خلاله على أن بلاده ستلجأ إلى "خيارات أخرى" للتعامل مع إيران، في حال عدم نجاح الطرق الدبلوماسية في التعاطي معها.

ومن جهته، أعرب نفتالي بينيت عن شكره للرئيس الأمريكي على استضافته له في البيت الأبيض، موضحا في نهاية اجتماعهما، مساء أمس الجمعة، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، أن إسرائيل ستقف إلى جانب الولايات المتحدة، على الدوام.

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