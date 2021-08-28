عبد اللهيان يزور موقع اغتيال سليماني في أول زيارة له كوزير خارجية إلى العراق

زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، موقع اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، في أول زيارة رسمية له للعراق منذ توليه منصبه كوزير للخارجية الإيرانية.

وقال عبد اللهيان في تصريحات للصحفيين، إنه "يجب محاسبة الحكومة الأمريكية على جريمة اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أن عبداللهيان وصل، قبل ظهر اليوم السبت، إلى مطار بغداد للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الداعم للعراق، وزار مكان اغتيال سليماني أول ما وصل إلى العراق، وقرأ الفاتحة على روحه.

فور وصوله إلى بغداد.. وزير خارجية إيران يزور موقع اغتيال سليماني والمهندس pic.twitter.com/65eJdJ5I5k — ahmed.🇮🇶✌️🇮🇶أحمد (@ahmed1108194011) August 28, 2021

​وقال الوزير: "نحن في مكان قام فيه الإرهابيون الأمريكيون باغتيال شخصيات كبيرة، بما في ذلك القائد سليماني، البطل الوطني والدولي في مكافحة الإرهاب، الشخص الذي بذل قصارى جهده لضمان أقصى قدر من الأمن القومي للبلاد مع زملائه ورفاقه، وضحوا بأنفسهم في هذا المسار".

وتابع: "نحن أيضًا في مكان استشهد فيه أبو مهدي المهندس مع القائد العزيز سليماني، ونعتز بذكرى كل الشهداء الإيرانيين والعراقيين وشهداء المقاومة".

وأضاف الوزير الإيراني: "أود أن أؤكد أن أحد برامجنا الرئيسية في وزارة الخارجية هو المتابعة الجادة للجهود القانونية والدولية للأطراف التي قامت، باسم الحكومة الأمريكية والبيت الأبيض، بتنفيذ أعمال إرهابية علنية ضد هؤلاء الأبطال العظماء في مكافحة الإرهاب".

وشدد على أنه "يجب محاسبة الولايات المتحدة، حتى لو ارتكبت الإدارة الأمريكية السابقة مثل هذه الجريمة، ولا يمكن للحكومة الأمريكية التنصل من هذا العمل الإرهابي وينبغي محاسبتها، ويجب معاقبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم إلى العدالة".

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